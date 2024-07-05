Завершальна фаза війни може затягнутися: Мусієнко спрогнозував перебіг подій на фронті 

Завершальна стадія війни може бути найскладнішою, тому що залежить не тільки від ситуації на полі бою, а й від міжнародної ситуації довкола України.

За словами військового експерта, директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, якщо використовувати мову шахів, можна сказати, що війна в Україні пройшла мітельшпіль і наближається до ендшпілю. Тобто середина війни залишилась позаду, але її завершення може затягнутися.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Експерт вважає, що завершальна стадія може бути найскладнішою. Тому що вона залежить не тільки від військових факторів та ситуації на полі бою, а й з активізацією міжнародної ситуації довкола завершення війни в Україні.

"Ми бачимо різні активності, візити, обговорення. Україна провела глобальний саміт миру і тут задала певний темп. На це почали там [на Заході – ред.] реагувати. Росія почала грати роль того, хто наздоганяє, але вони хочуть про щось ще говорити, щось кидати в медіа... Ми підійшли зараз до стадії, коли фактично російські війська і російське командування відчайдушно з останніх сил намагаються змінити ситуацію і проломити українську оборону, десь спровокувати обвал лінії фронту, але їм доводиться вдовольнятися виключно тактичними успіхами", – вважає Мусієнко.

На його думку, Сили оборони України наразі не можуть перехопити ініціативу й вимушені на деяких рубежах просто відходити, але це нормально за цих умов.

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"Ми не відходимо і не лишаємо значні ділянки фронту – це незначні відтинки. На жаль, вимушено, під тиском ворога... Але разом з тим фронт тримається, він не обвалюється", – наголосив військовий експерт.

Мусієнко додав, що чим більше Україна отримає зброї, тим більше з’явиться можливостей зупинити ворога й нав'язати йому свої сценарії. Своєю чергою це неодмінно призведе до того, що "насичена" українська оборона не дозволить ворогу вести наступальні дії, де заманеться.

"Ми підійдемо до ситуації, коли війна буде доходити до певної позиційної фази на певний період. А далі буде ривок. Я не хочу казати "якісь вирішальні битви" – їх не буде як таких, але буде ривок однієї чи іншої сторони (я сподіваюся, що буде наш), який спровокує певні процеси на фронті та обвал уже російського фронту", – зазначив експерт.

Він пояснив, що така зміна ситуації ще не означає, що Україна одразу поверне всі окуповані території. Але водночас в Росії можуть загостритися її внутрішні проблеми.

"Я також сподіваюся, що в Росії певні явища можуть проявитися, враховуючи те, що відбувалось в Дагестані, наприклад. Осі ці перепалки Кадирова і керівника Слідчого комітету Росії Бастрикіна, коли вони публічно сперечаються, носити нікаб [мусульманський традиційний одяг, що повністю закриває обличчя – ред.] жінкам чи не носити. І зрештою Дагестан забороняє. Ви ж розумієте, що це підігріває настрої зсередини... Підстави для релігійного протистояння в Росії – вони існують", – наголосив Олександр Мусієнко.

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