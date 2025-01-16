Завершення війни в Україні: Портников назвав реальні терміни й завдання українців

Такі війни можуть тривати 6-7 років.

Повномасштабна війна Росії проти України триває лише 3 роки. Це дуже короткий період в історії.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав журналіст Віталій Портников.

"Я з 2022 року кажу про 20-30-ті роки 21 століття. Це термін такої війни. Не треба вигадувати собі нічого іншого", – закликає журналіст.

За словами Портникова, у випадку виснаження російської економіки раніше – війна закінчиться раніше. Якщо цього не станеться, війна триватиме довше.

"Ніхто не буде ризикувати стратегічним ядерним конфліктом. Україна просто один із майданчиків, де відбувається таке протистояння. Ми зараз бачимо це на Близькому Сході. Якщо там вдасться призупинити конфлікт, то і тут буде легше його призупинити", – говорить він.

Крім того, слід акцентувати, що йдеться про "призупинення". Як запевняє Портников, війна може розпочатися в будь-який момент.

"Українці не мають думати, що вони довго житимуть у мирі. Наша задача – довгі періоди миру та короткі періоди війни. Це історична долі України на 20-50 роки 21 століття. Задача: досягти довгого періоду миру. Це максимум, чого ми можемо досягти на цьому історичному етапі", – резюмував Віталій Портников.

Раніше Портников сказав, що не існує тих умов, які задовольнять російського диктатора Володимира Путіна. Йому потрібен повний контроль над Україною.

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