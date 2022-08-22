Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

19 загиблих: завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові - Зеленський

Дата публікації
Перегляди
2481
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
19 загиблих: завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові - Зеленський

Фото: ДСНС

Президент зазначив, що один цей російський удар забрав життя 19 людей.

Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи.

Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 серпня.

"Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - зазначив президент.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, обстріляли гуртожиток у Харкові. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги. 

Втрати росіян на 22 серпня: ліквідовано вже 45 400 окупантів

Втрати росіян на 22 серпня: ліквідовано вже 45 400 окупантів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація