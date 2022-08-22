19 загиблих: завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові - Зеленський

Президент зазначив, що один цей російський удар забрав життя 19 людей.
Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи.
Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 серпня.
"Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - зазначив президент.
Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, обстріляли гуртожиток у Харкові. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.
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