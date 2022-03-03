Завершився другий раунд переговорів між Україною та РФ: результати перемовин

Завершився другий раунд переговорів між Україною та РФ: результати перемовин

Перший раунд перемовин відбувся 28 лютого.

Ввечері 3 березня завершилися перемовини між українською та російською делегаціями, чия країна цинічно напала на нашу державу. Це був другий раунд переговорів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, українська сторона не отримала очікуваних результатів, водночас вдалося досягнути мінімальної програми. За результатами перемовин відбудеться третій раунд. Як повідомив Подоляк, наступні переговори знову відбудуться в Білорусі на початку наступного тижня.

"Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв, із можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона поводиться", - сказав на брифінгу Пололяк.

Втрати росіян, які воюють проти України: