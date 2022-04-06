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Завершується перегрупування російських військ та відновлення боєздатності підрозділів – Генштаб ЗСУ

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18к
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Завершується перегрупування російських військ та відновлення боєздатності підрозділів – Генштаб ЗСУ

gettyimages.com

Окупанти переміщуються на територію України.

Завершується перегрупування російських військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу РФ, що були виведені до районів Брянської та Курської областей. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 6 квітня.

Там також повідомили, що російські війська готуються та переміщуються на територію України. 

Окупанти спланували переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території Білорусі до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня російські війська продовжували блокувати та обстрілювати з артилерії Харків, не полишали спроб штурму Маріуполя, проте успіху не мали. Ворог також активно застосовує заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси.

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