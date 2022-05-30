Завезли 120 одиниць бронетехніки: біля Херсона російські окупанти укріплюють позиції - ОК "Південь"

Танкові позиції ворог облаштовує в районі населених пунктів Нова Каховка та Степанівка.
Російські окупанти на півдні України продовжують підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині, використовуючи застарілі танки Т-62.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції”, - йдеться у повідомленні.
Водночас підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів. Ракетно-артилерійськими ударами при підтримці авіації українські захисники знищили:
- 67 солдатів;
- 6 танків Т-62;
- 2 реактивні системи залпового вогню “Град”;
- 3 самохідних гаубиці “Мста-С”;
- 3 одиниці броньованої техніки;
- 13 одиниць автомобільної техніки.
Також було знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.
Нагадаємо, увечері в неділю, 29 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної в Миколаївській області, внаслідок обстрілу російських окупантів постраждали будівлі в місті Новий Буг.
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