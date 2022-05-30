Завезли 120 одиниць бронетехніки: біля Херсона російські окупанти укріплюють позиції - ОК "Південь"

Танкові позиції ворог облаштовує в районі населених пунктів Нова Каховка та Степанівка.

Російські окупанти на півдні України продовжують підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині, використовуючи застарілі танки Т-62.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів. Ракетно-артилерійськими ударами при підтримці авіації українські захисники знищили:

67 солдатів;

6 танків Т-62;

2 реактивні системи залпового вогню “Град”;

3 самохідних гаубиці “Мста-С”;

3 одиниці броньованої техніки;

13 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Нагадаємо, увечері в неділю, 29 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної в Миколаївській області, внаслідок обстрілу російських окупантів постраждали будівлі в місті Новий Буг.

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