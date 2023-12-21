"Завітала кара небесна": Андрющенко повідомив деталі вибуху у Маріуполі

Ввечері, 20 грудня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь гучно. Вибухи чули в різних районах окупованого міста. Пропагандисти припускають, що це робота ППО. Але…", - йдеться в його повідомленні.

Вже сьогодні, 21 грудня, він повідомив подробиці "бавовни".

"Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі. Де окупант необережно сховав БК та технику. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус. Разом з мінімум 10-ма нелюдями, яких вночі вивезли до шпиталю в важкому стані. Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 листопада зняли на відео, як в окупованому селі Сєдове біля Маріуполя палала масштабна пожежа на ворожому складі боєприпасів та стоянці російської військової техніки.

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