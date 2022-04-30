Завод "Азовсталь" у Маріуполі зазнав великих руйнувань: з’явились свіжі супутникові знімки

На сьогодні майже всі будівлі на розгалуженому сталеливарному заводі "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські військові, зруйновані. Про це свідчать нові супутникові знімки від Maxar Technologies.

У дахах "Азовсталі" є великі діри ­– ознака військового удару. Частина дахів заводу повністю обвалена, а деякі будівлі перетворилися на руїни.

Про це пише CNN.

Багато житлових та державних будівель безпосередньо на схід від заводу також були повністю зруйновані.

Зауважимо, що українські війська та сотні мешканців Маріуполя сховалися і перебувають зараз у глибоких підвалах "Азовсталі". З супутникових знімків, зроблених 30 квітня, незрозуміло, чи знищені якісь із військових об’єктів чи з підвальних об’єктів заводу.

Командир полку "Азов" Святослав Паламар розповів виданню, що завод інтенсивно обстрілювали з артилерії, кораблів та завдавали авіаударів.

"Є підвали та бункери, до яких ми не можемо дістатися, бо вони під завалами. Ми не знаємо, живі там люди чи ні. Є діти від чотирьох місяців до 16 років. Але є люди, які застрягли в місцях, куди не потрапиш", – розповів Паламар.

Нагадаємо, 28 квітня російські війська авіаударами зруйнували підземний шпиталь на Азовсталі". У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Кількість поранених внаслідок ударів перевищує 600 людей.

Що зараз відбувається на "Азовсталі" та як виживають люди в Маріуполі – "Нічна варта"

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