Завод "Байрактар" збудують за пів року: армію РФ будуть знищувати сучасними ракетами

Налагодити виробництво байракторів в Україні можна за пів року. Вони створюватимуться з українськими комплектуючими.

В Україні за пів року можуть побудувати завод із виробництва байракторів. У них використовуватимуться українські комплектуючі.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Роман Світан.

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“На цьому заводі будуть наші комплектуючі частини. Швидше за все на ньому будуть вироблятися не байратари, а безпілотники AKINCI - у них будуть використовуватися наші двигуни. Це в якійсь частині буде український AKINCI – це бойовий дрон вагою п'ять тонн з бойовою потужністю 1350 кілограм. У повітрі він може бути до 24 годин. Висота в нього – 12 кілометрів. Він може нести ракети повітряного базування, а також керовані авіабомби”, – розповів військовий експерт.

Він також додав, що безпілотники зможуть запускати турецькі ракети тиму “Сом” з дальністю 275 кілометрів.

Нагадаємо, що окупанти погрожують фермерам на Херсонищні веденням "пропускної системи".

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