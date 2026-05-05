Завод у Чебоксарах атакували не випадкові новачки: хто стоїть за запуском “Фламінго” (відео)

Запуск "Фламінго" (ілюстративне фото)

Українські крилаті ракети FP-5 ”Фламінго” по російських об’єктах застосувала 19-та ракетна бригада “Свята Варвара”. Саме це з’єднання раніше било по російських аеродромах, складах боєприпасів і кораблях окупантів.

Про це стало відомо з відео, яке опублікував президент України Володимир Зеленський після удару по підприємству “ВНИИР-Прогресс” у російських Чебоксарах, пише Defense Express.

На кадрах показані послідовні пуски шести крилатих ракет. Як зазначалося, вони були запущені по кількох цілях противника, серед яких — військовий завод у Чебоксарах.

Це підприємство пов’язують із виробництвом завадозахищених антен супутникової навігації “Комета-М”. Такі компоненти використовуються у російському далекобійному озброєнні, зокрема в безпілотниках, крилатих і балістичних ракетах.

Ракети FP-5 “Фламінго” мають дальність понад 3000 км і бойову частину близько 1150 кг. Їх отримала 19-та ракетна бригада “Свята Варвара”, яка вже має великий досвід ударів по важливих цілях у РФ.

Зокрема, 25 лютого 2022 року бійці бригади за допомогою ОТРК “Точка-У” завдали удару по російській авіабазі “Міллерово”. В липні 2022-го цими ж ракетами був уражений великий десантний корабель “Саратов” у порту окупованого Бердянська.

Згодом бригада отримала американські системи M142 HIMARS. 2022 року їх застосування стало одним із факторів, який суттєво вдарив по російській логістиці: українські військові методично знищували тилові склади боєприпасів РФ на відстані 50–70 км.

Надалі “Свята Варвара” використовувала не лише ракети GMLRS з дальністю до 80 км, а й ATACMS, які можуть бити на відстань до 300 км.

Водночас застосування крилатих ракет — це інший тип роботи порівняно з балістичними ракетами. Такі удари потребують детального планування маршруту польоту з урахуванням рельєфу, позицій російської ППО та особливостей цілі. Обслуговування крилатих і балістичних ракет також суттєво відрізняється.

Попри це, як показала операція по російських об’єктах, бригада змогла опанувати новий тип далекобійного озброєння.

Удари по тилу Росії: останні новини

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 5 травня українські сили провели операцію Deep Strike із застосуванням ракет “Фламінго”. За його словами, ракети подолали понад 1500 км та уразили кілька об’єктів противника, зокрема підприємства військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

У російських пабліках також повідомляли про удар по території акціонерного товариства “ВНИИР-Прогресс”. За цими даними, підприємство спеціалізується на розробці та виробництві захищених від перешкод навігаційних систем, зокрема модулів “Комета”. Масштаби пошкоджень уточнюються.

