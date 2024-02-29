Заводи КНДР працюють “на повну” для постачання зброї РФ: чим віддячує Путін

За оцінками Державного департаменту США, з вересня Північна Корея відправила до Росії близько 10 000 контейнерних поставок.

Північнокорейські збройові заводи “працюють на повну потужність”, виробляючи зброю і боєприпаси для Росії, заявив у понеділок, 26 лютого, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Про це повідомляє Business Insider.

Зброя і снаряди для РФ

“У той час як збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% потужності через нестачу сировини і електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, виробляючи зброю і снаряди для Росії”, — сказав Шин на пресбрифінгу, переклад якого наводить інформаційне агентство Yonhap.

Шин також повідомив, що з серпня Північна Корея надала Росії 6 700 контейнерів. За його словами, цього достатньо для перевезення 3 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Що натомість дає Росія

В обмін на це Росія відправляє до Північної Кореї продукти харчування і сировину, необхідну для створення боєприпасів, сказав Шин. Загалом, Москва відправляє до Пхеньяна приблизно на 30% більше товарів, ніж отримує з Північної Кореї, додав Шин.

Основну частину російських поставок складають продукти харчування, “що, як вважається, стабілізувало ціни на продовольство в Північній Кореї, а також інші товари першої необхідності”, — сказав Шин журналістам.

Що змусило Путіна звернутися до Кіма

Тим часом, за оцінками Державного департаменту США, з вересня Північна Корея відправила до Росії близько 10 000 контейнерних поставок.

У п'ятничній заяві про санкції Державний департамент США повідомив, що ідентифікував стивідорну компанію, яка управляє російським портом Східний, і яка, за даними США, отримала 7400 партій боєприпасів і військової техніки з Північної Кореї.

Протягом останніх трьох років Росія вкладала ресурси у свою військову промисловість на тлі значних втрат у ході вторгнення в Україну, що зайшло в глухий кут.

Війна змусила кремлівського диктатора Володимира Путіна “піти назустріч” північнокорейському диктатору Кім Чен Ину за зброєю, заявив у січні міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

Україна також висловила протест проти отримання Росією поставок з Північної Кореї, а голова розвідки Кирило Буданов заявив, що воєнна ситуація була б “катастрофічною” для Москви, якби Пхеньян не втрутився.

Нагадаємо, 4 січня у США заявили, що в широкомасштабних атаках РФ на Україну використовувалися ракети з Північної Кореї.

СБУ також знайшла підтвердження того, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР.

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