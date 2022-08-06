Заводи Росії зупиняються: авто за смерть сина вже не купити, а за щоденник треба заплатити майже на 300% більше

В Росії «денєг нєт», але триматися стає складніше. Дефіцити і ціни ростуть, а місця де гроші на це заробити все менше.

Росіян заспокоюють, мовляв кризи нема: на прилавках і гречка і цукор, а фастфудах знову подають бургери, а те що з пліснявою, то кого це хвилює, йдеться в ТСН.

Для тих у кого грошей побільше, російський уряд узаконив контрабанду. У них це зветься - паралельний імпорт. Там все так: війна – спецоперація, а падіння – від’ємний ріст.

Пропаганда розповідає росіянам, що економіка на стільки потужна, що санкції не відчутні. А от країнам заходу росіяни просто ретранслюють меседж, що санкції не працюють, а тому їх потрібно скасувати.

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Водночас найбільші корпорації так наближені до Путіна бізнесмени рахують збитки, тобто мінусові доходи. Дітище Олега Дереписки цього року недорахувало половини запланованого прибутку.

Спад промисловості не в стані приховати навіть офіційна статистика, яка фіксує падіння в багатьох галузях економіки.

Цього року в Росії кількість випущених автомобілів становить 3 відсотка від кількості випущених минулого року. 3 відсотки – це фактична зупинка роботи російських автозаводів. Також обвалились офіційні продажі нових машин, за час вторгнення до 80 відсотків. І тут, згадується сюжет російського телебачення, де розхвалювали нову «Ладу», яку батьки вбитого солдата купили за гробові. Вихід цього матеріалу, за дивним збігом, співпав із повідомленням автозаводів про проблеми із виробництвом та виплатою заробітних плат. Працівники іжевського заводу «Лада» нарікаючи на проблеми з роботою зізналися – причина проблем брак іноземних комплектуючих.

За місяць до навчального року, цінники на учнівські товари шокували батьків школярів. Закупи в порівняні із минулим роком стали дорожчими на 200 відсотків. Вартість щоденників піднялась ще більше - на 284 відсотки. Продавці застерігають, впродовж серпня цінник має злетіти ще вище.

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Водночас депутати заспокоюють людей, обіцяють втрутитись у ситуацію і відправитись особисто відслідковувати ціни.

Хоча ще в березні чиновники рапортували, що дефіциту паперу не буде. От тільки зараз думка змінилась і в Росії заявляють, що насправді офісний папір є шкідливим для здоров’я.

Тепер вся надія на тіньові схеми обходу санкцій. Цього тижня завдяки даним сервісу моніторингу суден було встановлено, як Єгипет допомагає Росії торгувати нафтою, розбавляючи її в порту, щоб в врешті видавати її за єгипетську під продаж.

Сьогоднішня Росія – це свого роду унікальний феномен, коли верхи видоюють ресурси країни спрямовуючи їх на програшну війну, а низи все бачать, розуміють, але мовчать , відступаючи у дрімуче минуле.

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