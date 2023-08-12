Завозили екстезі під виглядом солодощів: СБУ викрила наркоторговців на Запоріжжі

За місяць зловмисники виробляли до 5 кг психотропу

Служба безпеки України на Запоріжжі викрила наркоторговців, які завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів.

Про це СБУ повідомляє у Тelegram.

Зазначається, що під час комплексних заходів затримано організатора та чотирьох активних учасників злочинного угруповання, яке організувало наркобізнес.

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"Зловмисники налагодили оптові постачення екстазі з однієї із європейських країн на територію нашої держави для подальшого продажу. За наявними даними, протягом декількох місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн. Для контрабанди наркотиків іноземні спільники фігурантів ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну через поштові сервіси та перевізників", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за місяць зловмисники виробляли до 5 кг психотропу. Готовий «товар» вони виставляли на продаж через спеціалізовані інтернет-платформи.



Під час 14 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків, а також у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучено:

200 розфасованих зіп-пакетів з метамфетаміном;

250 пігулок екстазі;

обладнання для їх синтезу;

понад 100 літрів прекурсорів,

банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та «замовників», а також комп’ютерну техніку із доказами листування з «постачальниками»;

велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

зброю та боєприпаси, серед яких 4 пістолети з набоями і 19 бойових гранат Ф-1 та РГД-5.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, ще одному фігуранту - домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, напередодні кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі російську агентку, яка працювала на ФСБ. За гроші поплічниця ворога збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру.

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