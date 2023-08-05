Завозять "масовку" і не випускають з міста: окупанти готують псевдовибори в Мелітополі

Росіяни завозять до Мелітополя "масовку" та не випускають місцевих з захопленого міста. Там планують фейкові вибори.

Про це розповів мер міста Іван Федоров.

"Минулорічний досвід псевдореферендуму показав: місцеві мешканці ігнорують "демократію" від окупантів. Тож доводиться залучати гастролерів з глибинок немитої", - розповів Федоров.

За його словами, росіяни також маніпулюють можливостями виїзду з ТОТ. Людей дедалі частіше просто не випускають з міста.

"Два тижні тому закрили найшвидший шлях евакуації через КПП Колотилівка-Покровка. Але відкрили не одразу, і хто знає як буде далі…Василівку рашисти закрили понад 7 місяців тому", - зауважив мер окупованого міста.

Федоров каже, що евакуація закордон з Мелітополя через Крим перетворилась на лотерею.

"Одних окупанти на КПП пропускають, інших розвертають назад, в тому числі власників роспаспортів. Навіть для рашистів паспорт рфії, виданий на ТОТ - це вовчий квиток (у царській Росії документ з позначкою про політичну неблагонадійність - ред.)", - каже Федоров.

Він наголосив, що усім охочим необхідно за можливості якомога скоріше виїжджати з міста. Це цілком безкоштовно. Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, місцеві мешканці Мелітополя скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі. У Генштабі повідомляють, що ворог намагається приховувати свої втрати на війні в Україні, тож активно використовує мобільні крематорії.

"Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками", - йдеться у повідомленні.

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