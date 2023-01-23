"Завтра 11 місяців повномасштабної війни": Зеленський подякував ЗСУ за захист України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна вже 11 місяців бореться проти російських окупантів. Він розповів, що всі кроки, необхідні для перемоги, будуть зроблені.

Про це він сказав 23 січня під час свого традиційного звернення.

"Завтра вже рівно 11 місяців повномасштабної війни. Це буде 335-й день. День, який ми пройдемо так само, як і 334, обʼєднавши всі наші сили заради одного – заради перемоги. Заради перемоги України. Не когось проти когось із-поміж нас самих. А заради всієї України. Заради перемоги всієї нашої держави у війні за свободу й незалежність для всіх українців. Це буде. І всі кроки, які для цього необхідні, будуть зроблені", - сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував українським оборонцям, які захищають Україну від російської навали та знищують ворожу авіацію, яка вбиває українців.

"Я дякую всім нашим воїнам на фронті! Окремо сьогодні відзначу наших зенітників Повітряних сил – ви дали нам гарний день. Збиті літаки росіян, гвинтокрил, ракети. А також окремо дякую бійцям 35-ї окремої бригади морської піхоти й 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість і потрібні Україні результати на Донецькому напрямку. Дякую, хлопці! Дякую всім, хто стійко захищає позиції нашої держави! Слава Україні!", - сказав президент.

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Нагадаємо, ЗСУ 23 січня збили два російські літаки Су-25, вертоліт Ка-52, дві ракети Х-52 та безпілотник "Орлан", якими російські терористи атакували Україну.

Станом на 23 січня російська окупаційна армія втратила 121 480 загарбників, 287 літаків, 277 вертольотів, 3150 танків.

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