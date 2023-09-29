"Завтра будуть важливі для України новини": Зеленський у новому зверненні анонсував підсилення для ЗСУ

Він наголосив, що його команда працює над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці п’ятниці, 29 вересня. Він підкреслив, що цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей.

Про це він розповів у відеозверненні.

“Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає.Слава кожному й кожній, хто бʼється і працює заради України та людей”, - наголосив глава держави.

Також він додав, що сьогодні провів заходи в Бабиному Яру, де відбулося вшанування пам’яті жертв масових вбивств нацистами євреїв, ромів, українців та представників інших народів світу.

“Лише за кілька днів, у вересні 1941 року, було вбито понад 30 тисяч людей. Загалом в Бабиному Яру за час нацистської окупації було вбито близько 100 тисяч людей. Дуже важливо берегти пам’ять про ці жертви і про те зло, яке здійснив голокост. Україна береже таку пам’ять - ніколи знову для нас, для України та всього цивілізованого світу”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна отримала можливість гарантувати звільнення Запорізької АЕС.