Завтра чекаємо добрих новин: Кім заінтригував повідомленням про ситуацію на півдні

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що завтра очікуються новини щодо ситуації на півдні України.

Про це Віталій Кім написав у соціальних мережах.

"Чекаємо також добрих новин на півдні. Плюс додатково ППО. Думаю, завтра", - написав голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

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