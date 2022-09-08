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Завтра чекаємо добрих новин: Кім заінтригував повідомленням про ситуацію на півдні

Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
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Завтра чекаємо добрих новин: Кім заінтригував повідомленням про ситуацію на півдні

Фото: Associated Press

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заінтригував своїм новим повідомленням.

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що завтра очікуються новини щодо ситуації на півдні України. 

Про це Віталій Кім написав у соціальних мережах. 

"Чекаємо також добрих новин на півдні. Плюс додатково ППО. Думаю, завтра", - написав голова Миколаївської ОВА. 

Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
23к
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