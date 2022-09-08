Завтра чекаємо добрих новин: Кім заінтригував повідомленням про ситуацію на півдні

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заінтригував своїм новим повідомленням.
Голова обласної військової адміністрації зазначив, що завтра очікуються новини щодо ситуації на півдні України.
Про це Віталій Кім написав у соціальних мережах.
"Чекаємо також добрих новин на півдні. Плюс додатково ППО. Думаю, завтра", - написав голова Миколаївської ОВА.
Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.
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