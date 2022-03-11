"Завтра спробуємо знову": Верещук заявила, що через обстріли евакуювати людей з Маріуполя так і не вдалось

"Завтра спробуємо знову": Верещук заявила, що через обстріли евакуювати людей з Маріуполя так і не вдалось

Спочатку до Маріуполя про всяк випадок планують завезти гуманітарний вантаж , а дорогою назад — евакуювати людей.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 11 березня, так і не відбулась.

Про це вона сказала під час свого відеозвернення.

Також читайте Тільки повне припинення вогню по Маріуполю врятує місто – Максим Жорін

"Ми завтра знову спробуємо евакуювати людей з Маріуполя. Ми завтра знову будемо це робити на очах у всього світу, на очах у політиків, на очах у всієї земної кулі, бо будуть журналісти, будуть священники — вся Україна завтра буде там і дивитиметься, як буде відбуватися евакуація", — сказала Верещук.

За її словами, спочатку до Маріуполя планують завезти гуманітарний вантаж , а дорогою назад — евакуювати людей.

Верещук наголосила, що саме на цьому "зеленому коридорі" наразі ситуація найважча.

Нагадаємо, за 12 діб блокади Маріуполя російські окупаційні війська вбили 1582 мирних жителів.

Читайте також: