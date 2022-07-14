"Завжди мріяла про принцесу з карими очима": все, що відомо про маму і донечку, які потрапили під ракетний удар у Вінниці

Внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула трирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, тож за життя постраждалої тепер борються я лікарі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про матір з донькою з Вінниці, які потрапили під ворожий ракетний удар.

У момент атаки окупантів Ірина з Лізою саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини. Внаслідок удару дівчинка загинула просто у візочку. Рятувальники навіть показали фото з місця вбивства, щоб продемонструвати доказ чергового злочину, скоєного Росією в Україні.

До страшної трагедії Ірина публікувала у соцмережех чимало чарівних, милих фото з улюбленою донечкою. Дівчата влаштовували фотосесії в однакових вбраннях та показували багато яскравих моментів свого життя.

Батьки пообіцяли малечі, що у неї буде найщасливіше життя

З дописів мами стає зрозуміло, що Ліза мала проблеми зі здоров’ям, а батьки пообіцяли малечі, що в неї буде найщасливіше життя. Батьки дуже піклувалися про дівчинку – пережили разом з нею операцію на серці у її семимісячному віці та згодом водили до логопеда.

Фото: Фото з соціальних мереж

"Вона взяла найпрекрасніше від нас двох. Тому що народилася у коханні та була найбажаніша дитина. З 14-ї неділі вагітності, коли поставити ваду серця, ми вже так сильно її любили, і вірили. І пообіцяли, що у неї буде найщасливіше життя! І ми ніколи, ніколи її не залишимо!!! А як інакше? Для мене іншого варіанту не існує. Є тільки такий – безумовна любов, щоденна праця і нескінченна віра! Завжди мріяла про принцесу з довгим русявим волоссям та карими очима. Мій улюблений колір очей. Моя Єлизавета" – йдеться в одному з постів Ірини.

До Вінниці родина переїхала після початку бойових дій з Києва

Очевидно, до початку повномасштабного вторгнення Росії сім’я мешкала в Києві, а до Вінниці – рідного міста Ірини – переїхала з початком бойових дій.

"Зараз у мами, в домі, де виросла, і в місті, в якому народилася. Але моє життя, і моя душа залишилися у Києві. Коли виїжджала – ще була зима, а через декілька тижнів – уже літо. Стільки планів було... І знову починати все спочатку. Найголовніше зараз – перемога. А все інше обов'язково досягнемо!" – писала жінка.

Фото: Фото з соціальних мереж

В останньому дописі з фотографією Лізи Ірина трішки бідкалася на неслухняну поведінку донечки, адже в дитини настала так звана криза трьох років.

"Де подівся мій янгол? Вона була слухняною дитиною. Тішить тільки те, що це стрибок у розвитку, і просто потрібно пережити цей період. Але записала її вже до психолога", – йдеться в пості.

"Сьогодні наші серця обливаються кров'ю": у Мережі шоковані загибеллю Лізи

Друзі Ірини та вся Мережа шоковані жахливою трагедією, яка сталася з мамою і дівчинкою.

"Життєрадісна Іра, моя колишня колега, вона так любила свою малу. Її донька загинула. Маленьке, красиве, невинне дитя вбили. Іра у реанімації. Я хочу, щоби українські ракети полетіли у російські міста", – написала в соцмережі Валентина Емінова (Воробйова).

"Скільки ще проклять треба сказати рашистам, щоб бог почув???? Стільки горя, стільки сліз… Сил вже нема…." – написала в соцмережі співробітниця пораненої матері Ірина Асман.

Фото: Фото з соціальних мереж

В організації "Даун Синдром" повідомили, що ніхто не очікував, що стрічка новин принесе горе в сім'ю, яку там знають не один рік.

"Сьогодні наші серця обливаються кров'ю, а очі сповнені сльозами, тому що наша багатотисячна сім'я втратила одного зі "своїх". Найбільшу лють та біль викликає те, що це маленька, ні в чому не винна дитина. Наша дитина. Наша маленька Ліза", – йдеться в дописі організації.

У коментарях до цих дописів люди пишуть про весь жах та біль від звістки:

"Нестерпний біль переповнює наші серця. Царство небесне тобі, маленьке янголятко".

"Бідолашне янголятко. Хай будуть м'якими хмаринки А мамі триматися..... Не пробачимо ніколи...."

"Немає слів, щоб все це висловити. Лють".

"Боже, за що? С*ки".

"Боже, почуй".

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня загинули 23 людини (із них 3 дітей). Ще 115 осіб звернулися по допомогу. Десятки людей зараз шукають під завалами будівлі.

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