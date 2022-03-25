Заява 1+1 media щодо обстрілів журналістів військовими РФ під час виконання редакційних завдань

Група 1+1 media, один з найбільших медіахолдингів у східній Європі, фокусом якого нині є інформаційне мовлення та обʼєктивне висвітлення подій війни рф в Україні, звертається до міжнародної професійної спільноти, громадських організацій, правозахисних комʼюніті та журналістів з усього світу з проханням дати максимальний розголос та правовий осуд подіям, які мають місце в Україні.

Так, ввечері 25 березня, під час виконання редакційного завдання на Чернігівщині, фіксуючи проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних мешканців у безпечну зону, російськими військовими була обстріляна колона з цивільним населенням, в якій перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та спеціальний кореспондент ТСН (1+1), заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Наслідки ворожого обстрілу станом на зараз уточнюються, є поранені.

"Це сталося сьогодні, 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти. Після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей, через 15 хвилин розпочався обстріл. Спершу почали стріляти зі смерчу, потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключився міномет і на фінальному етапі – танк. Все це тривало не менше ніж 1,5 години. Разом зі мною була знімальна група англомовного каналу TRT World. Попри те, що колеги – досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужними артилерійським обстрілом. Так само, як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення. Зараз я знаходжуся під крапельницею в надійних руках. Лікарі сказали, що рана на 5 балів. Це означає, що все буде нормально і мені дуже пощастило", – розповідає Андрій Цаплієнко.

Водночас, більше ніж тиждень тому знімальна група ТСН потрапила під артилерійську атаку російських військ на Київщині.

Випадки, коли російська армія ціленаправлено знищує мирне населення – дітей, медиків, журналістів, працівників комунальних служб тощо – з кожним днем збільшуються та, на жаль, має системний характер. Щоденно гинуть десятки невинних людей, а війська рф чинять справжній геноцид на території України. Ворог не шкодує нікого, знищуючи на своєму шляху все. В постійній небезпеці знаходяться десятки населених пунктів і сотні тисяч людей, які стали заручниками військових злочинців.

1+1 media закликає міжнародну спільноту не мовчати про ті знущання над мирним населенням, які щоденно коїть рф. Надавайте цьому максимального розголосу, протидійте жахливій пропаганді рф, адже вона зазіхає на весь світ, не допускайте повторення злочинів проти журналістів та мільйонів ні в чому не винних людей! Україна потребує припинення вогню.