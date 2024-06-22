Заява Безуглої про прорив окупантів на Донеччині: нардепка розповіла нові подробиці про генерала Содоля

Народна депутатка Мар'яна Безугла 21 червня заявила, що у прориві окупаційних військ РФ на Торецьк Донецької області нібито винен генерал Юрій Содоль. За її словами, ЗСУ втратили позиції, які тримали від 2014 року.

Безугла 22 червня опублікувала новий пост у Facebook у продовження до теми і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані" і додала до допису фото.

"За моєю інформацією під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень", - йдеться у повідомленні нардепки.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що Росія виводить з-під Вовчанська деякі підрозділи.

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