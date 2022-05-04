"Заява Лаврова про "єврейську кров" Гітлера – це більше, ніж моветон": Єрмак закликав Ізраїль реагувати жорстко

"Заява Лаврова про "єврейську кров" Гітлера – це більше, ніж моветон": Єрмак закликав Ізраїль реагувати жорстко

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував антисемітські заяви МЗС РФ і особисто Сергія Лаврова.

Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України. Ізраїль має жорстко та рішуче реагувати на зневажливу та злочинну російську політику.

Про це в інтерв'ю The Times of Israel заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи антисемітські заяви МЗС РФ і особисто Сергія Лаврова.

"Його заява про "єврейську кров" Гітлера – це більше, ніж моветон. Це не просто заперечення Голокосту і звинувачення його жертв. Це той-таки ревізіонізм в історії, з яким, буцімто, бореться Москва. Заперечення нею права на існування української держави та українського народу, надзвичайна жорстокість, з якою російські війська катують і страчують наших мирних громадян, систематичне нищення нашої культурної спадщини – надто багато в цих діях нагадує про погляди й практики нацистів", - зазначив він.

За словами Єрмака, відтак Росія намагається перекласти свої злочини на тих, проти кого їх здійснює. Навіть якщо для цього доводиться йти проти історичної правди. В історії був один Голокост. Однак ані людиноненависницький світогляд, ані зверхня риторика, ані звірячі методи його організаторів і виконавців не пішли в минуле. У багатій спільній історії євреїв та українців тепер додалося сторінок.

"Тому я закликав Ізраїль жорстко та рішучо реагувати на цю зневажливу та злочинну російську політику, закликав стати на бік України. Бо всі люди, які підтримують добро, демократію, свободу, мають вірити, що Україна обов’язково переможе. І ми дійсно переможемо" ,- резюмував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Традиційно він повторив кремлівську пропаганду, що в Україні діють нацисти і заявив, що в Адольфа Гітлера було єврейське походження.

Ізраїль відійшов від нейтралітету після висловлювання Лаврова

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