Заява про відхід ЗСУ з Сєверодонецька була через добу після залишення міста: Арестович пояснив чому

Заява про відхід ЗСУ з Сєверодонецька була через добу після залишення міста: Арестович пояснив чому

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що заява про відхід українських військ від Сєверодонецька була зроблена через добу після залишення міста. Тимчасова втрата міста не несе за собою підсумків війни.

Сєвєродонецьк насправді був пасткою для російських військових.

Про це Арестович написав у Мережі та розповів у телеефірі, відео з якого опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Це просто правило подання військової інформації. Ми ж не можемо заздалегідь казати противнику, що ми збираємося відводити війська. Це спричинить негайні наслідки для тих самих військ і вони застосують засоби, які зашкодять відходу. Це означатиме втрати. Це ж військова хитрість. Війна – це шлях обману. Не можна оголошувати наміри позицій, наміри власних військ", – пояснив керівник ОП, чому військово-політичне керівництво спершу запевняло, що ЗСУ не залишать Сєвєродонецьк.

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"Навіть після того, як їх (ЗСУ – ред.) відвели, тобто ми майже добу або більше не казали, що вони відведені, тому що противник продовжував витрачати снаряди по порожніх позиціях. І не переносив відповідно вогонь по тих позиціях, де наші військові знаходяться. Тобто це просто шлях збереження наших військових", – додав Арестович.

Він також повідомив, що Сєвєродонецьк "від самого початку не був призначений для його утримання".

"Він був пасткою для росіян. Тобто ми їх туди завели, накопичили сили, вдарили по них. Вони зазнали величезних втрат у вуличних боях – при чому кваліфікованої піхоти", – зауважив радник голови президентського офісу.

"Зараз наше головне завдання – завдавати втрат російській армії до стану, коли вона не зможе наступати, а потім буде небоєздатна взагалі. Таким чином ми створюємо умови, щоб самим перейти в контрнаступ. Доки противник зберігає наступальний потенціал, на нього не можна наступати", – розповів Арестович.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа, а Лисичанськ поки тримається.