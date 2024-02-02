Заява Путіна про "демілітаризовану зону": Світан вказав, що тепер зрозуміла причина обстрілів Донецька

Обстрілами окупованого міста росіяни створювали інформаційну подушку під передвиборче завдання Путіна – відсунути лінію фронту від Донецька, тому що "страшні українці обстрілюють мирне населення".

Заява президента Росії Володимира Путіна про необхідність демілітаризації України і "відсування" ЗСУ "від життєво важливих населених пунктів РФ" пов'язана з майбутніми виборами і має стосунок до ворожих обстрілів окупованого Донецька.

Таку думку військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив у ефірі "24 каналу".

Світан прокоментував висловлювання Путіна про необхідність створення в Україні "демілітаризованої зони".

"Все дуже просто, це військова передвиборча програма. Тепер зрозумілий головний мотив, чому росіяни обстрілюють мирних донеччан. Останні кілька тижнів йдуть обстріли конкретно по мирному населенню, яке залишилося в Донецьку – при чому, більшість з них проукраїнське, чекає на Україну. Проросійське населення вже давним-давно за Уралом, майструє собі там місця. А ось проукраїнське – залишилося в Донецьку, і росіяни кілька тижнів конкретно обстрілюють місця компактного розташування цивільних", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що окупанти обстрілюють площі, зупинки громадського транспорту, ринки, і ці удари супроводжуються великою кількістю загиблих. Світан сказав, що раніше мотив ворога був незрозумілий. Наприклад, якщо б росіяни хотіли це "повішати на українців або доводити щось в ООН – їх уже ніхто не слухає".

"Тепер зрозуміло, чому. Вони створювали інформаційну подушку під передвиборче завдання Путіна – відсунути лінію фронту від Донецька, тому що "страшні українці обстрілюють мирне населення". Він з цією програмою буде нестися ще пару місяців, і потім спробує доповісти, що вона виконана", – припустив полковник запасу.

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"Склався пазл: обстрілюють Донецьк, самі створюють проблему. Значить стоїть завдання до перевиборів Путіна на Путіна взяти Авдіївку. Найближчим часом максимальну кількість сил і засобів російських буде кинуто саме туди", – зазначив Світан.

Нагадаємо, 21 січня російські війська обстріляли ринок у Донецьку, вбивши десятки мирних жителів. Ворог звинуватив у цьому ЗСУ, але українські військові спростували заяви окупантів.

Зауважимо, 31 січня Путін пригрозив новим наступом на фронті. Він заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення углиб України, щоб її далекобійна зброя не діставала до російської території.

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