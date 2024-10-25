Заява Путіна про оточення ЗСУ у Курській області не відповідає дійсності - Сирський

Головнокомандувач каже, що це дезінформація.

Заява, яка була оприлюднена президентом РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області, не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - заявив Сирський.

За його даними, починаючи від 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб: убитих – 6 тисяч 662 особи, поранених – 10 тисяч 446 осіб, полонених – 711 осіб.

Нагадаємо, Володимир Путін у четвер, 24 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Також він заявив, що дві тисячів бійців ЗСУ потрапили в оточення в Курській області.

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