Заява Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: у МЗС відреагували

Україна звернулася до білорусів з проханням не допустити путінського сценарію.

Заяви РФ щодо розміщення на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговою провокацією.

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

У заяві йдеться, що такі наміри не можуть не викликати занепокоєння.

"Росія заявляє про них за умов продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України. Попри жахливі злочини проти людяності та воєнні злочини, якими Кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, Росія демонструє свою неспроможність перемагати на полі бою", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також додали, що Україна звертається до білоруського суспільства не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї.

"Звертаємося до держав Групи Семи та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", - вказано у заяві.

Зазначається, що Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерного шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжитирішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

В Офісі президента відреагували на заяву російського диктатора.

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