Заява Трампа про "сигнали для миру" від Росії: у РНБО відреагували

У РНБО прокоментували слова американського лідера Дональда Трампа про те, що "росіяни дають сигнали для миру і перемовин". Вони матимуть сенс лише тоді, коли Росія припинить щодня бити ракетами та дронами по Україні.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Поки що Путін множить на нуль ідею президента США про припинення вогню", - зазначив Коваленко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Він додав, що також отримав сильні сигнали до миру від Росії. За словами Трампа, якщо "ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами".

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