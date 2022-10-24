Заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагається загальмувати допомогу Україні та залякати Захід — ISW

Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама — це може стосуватись і випадку із заявами про підрив "брудної бомби".

Американські аналітики заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу словами про "брудну бомбу" намагався залякати Захід і загальмувати військову допомогу Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У ISW нагадали, що 23 жовтня Шойгу зателефонував своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії, і США, стверджуючи, що Україна готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи "брудну бомбу", щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового знищення.

В ISW зазначили, що востаннє Шойгу розмовляв із держсекретарем Остіном 21 жовтня. Представники Сполучених Штатів, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення Шойгу, а міністр США Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.

На думку аналітиків, Кремль навряд чи готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором.

"Твердження Шойгу сприяють давній інформаційній кампанії Росії. Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести атаку зі зброєю масового знищення під фальшивим прапором з перших етапів вторгнення в Україну в лютому", — йдеться у звіті інституту.

"Фальшиві заяви Шойгу та їхнє розповсюдження російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року", — зазначили в ISW.

"Брудна" бомба

Російські маніпулятори разом заявили, що Україна нібито виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на власній території.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу через ідею російської пропаганди почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО, серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.

Водночас керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

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