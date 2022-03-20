Заяви Путіна про "неонацистів" в Україні показують, що він здатний на дуже страшні кроки - Зеленський

Заяви Путіна про "неонацистів" в Україні показують, що він здатний на дуже страшні кроки - Зеленський

Зеленський наголосив, що Путін перебуває в інформаційній бульбашці, яку створював роками.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що твердження Володимира Путіна про нібито "неонацистів" в Україні означають те, що очільник Кремля здатний на "дуже страшні та небезпечні кроки".

Про це заявив голова держави в ефірі американського телеканалу CNN.

Зеленський зазначив, що Путін перебуває в інформаційній бульбашці, яку створював роками. Українського президента хвилюють такі висловлювання російського президента.

"Я не боюся нічого, крім людей, але справа в тому, що, якщо він серйозно ставиться до цієї заяви, він може бути здатний на дуже жахливі кроки...Якщо він серйозно ставиться до цього (заяв про неонацистів - ред.), якщо він думає, що це його місія завоювати нашу території, і якщо він бачить ознаки неонацистів у нашій країні, то виникає багато запитань, що він ще здатний зробити заради своїх амбіцій, заради своєї місії", - сказав голова держави.

Нагадаємо, п резидент України Володимир Зеленський наголосив, що є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Україна не віддасть Росії Крим та Донбас.