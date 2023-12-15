Заяви Путіна про війну на "прямій лінії": в ISW проаналізували висловлювання "фюрера"

Багато заяв Путіна схожі на шаблонні заяви про російську війну.

Президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін продемонстрував "значну впевненість у публічному обговоренні війни проти України, зроблені на "прямій лінії" 14 грудня. Втім, "фюрер" не визначив чітко кінцеву мету російського вторгнення у лютому 2022-го.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Путін підтвердив свої максималістські цілі війни в Україні. Фахівці зауважують, що готовність очільника РФ присвятити значну частину свого виступу так званої "СВО" свідчить про зростання його впевненості в тому, що він може звертатися до російської громадськості з цього питання

"Ці максималістські цілі також не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань. Путін спробував риторично контекстуалізувати подальші максималістські цілі Росії в Україні в рамках ширшої концепції російського "Суверенітету" ідеологічної лінії, яка була послідовною у формулюванні Кремлем російської національної безпеки та зовнішньої політики ще до повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначається у звіті.

Разом з тим, зауважують американські фахівці, Путін не запропонував нового підходу до війни, не описав, як Москва має намір досягти перемоги в Україні, і не уточнив, як виглядатиме російська перемога.

"Багато заяв Путіна від 14 грудня схожі на шаблонні заяви про російську війну в Україні, які він зробив, наприклад, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони Росії майже рік тому", - зауважують аналітики Інституту.

У ISW наголошують, що окремо очільник Кремля торкнувся тактичної та оперативної ситуації на лівобережжі Херсонщини, але утримався від обговорення активних наступальних операцій Росії на сході України.

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"Путін не описав, які саме зміни в українських Збройних силах становитимуть "демілітаризацію", хоча мета Росії майже напевно полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати Україні свою волю силою, коли Кремль цього забажає", - додають в ISW.

Крім того, російський диктатор вчергове висловив своє небажання брати участь у переговорах з Україною і заявив, що мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістських цілей.

Нагадаємо, 14 грудня глава Кремля Володимир Путін провів "пряму лінію". Про що брехав Путін під час пресконференції та куди його послали росіяни - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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