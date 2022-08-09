Заяви РФ про "випалену пустелю" замість ЗАЕС відволікають від реальних ризиків ядерної катастрофи - ISW

Заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", виглядає як фейкова і ймовірно відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.

Такі висновки зробив американський Інститут дослідження війни (ISW).

"Незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Воно є непрямим і не претендує на те, щоб бути офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому вебсайті РФ", - вважають в ISW.

Там також зазначають, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".

Варто зазначити, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

8 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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