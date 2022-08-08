Заяви Росії про крадіжки західної зброї в Україні: Кулеба розповів про реакцію США

Заяви Росії та її агентів про нібито крадіжки західної зброї, яку виділяють на війну проти загарбників - це частина інформаційно війни.

Партнери України, зокрема і США, не довіряють росіянам, про що свідчить підтримка України та новий пакет військової допомоги від американців.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми діємо двома шляхами. По-перше, проактивно. Найкращий спосіб перемоги - це наступ. І тому ми від початку війни наступали в інформаційному просторі правдою, фактами і переконливими історіями про справжні дії Російської Федерації. Безумовно, склався консенсус у світі про те, що Україна виграла цю першу фазу інформаційної війни. Останні кілька місяців росіяни вдаються до нової стратегії - розхитування конкретно наративу про те, що зброя, яку надають нам партнери, начебто іде кудись не туди і про те, що немає насправді довіри між Україною та її партнерами, насамперед Сполученими Штатами", - пояснив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що США не довіряють російським наративам, про що свідчить їхній новий пакет допомоги Україні.

"І тут проти нас ідуть в наступ, а ми відповідно, як і на звичайній війні, ідемо в контрнаступ. І, до речі, сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакету США вартістю в один мільярд доларів - найсучасніша зброя. Ось це, власне, і є найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що немає довіри між Україною та Сполученими Штатами, або що партнери не знають, куди піде їхня зброя. Все вони знають, є високий рівень довіри. Але є також інформаційна війна, в якій треба, зберігаючи холодний розум, боротися і перемагати", - наголосив український міністр.

Нагадаємо, Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки.

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