Заяви Шойгу про "брудну" бомбу: політолог пояснив, яку провокацію може здійснити Росія

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня обдзвонює міністрів оборони Великої Британії, Туреччини, Франції та США із фейковою зайвою про "брудну" бомбу. Це може свідчити про те, що РФ готується підірвати дамбу Каховської ГЕС.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

Клочок вважає, що Росія боїться застосовувати у війні проти України ядерну зброю. А от підрив Каховської ГЕС міг би спровокувати значні проблеми в Україні.

"Це вказує на те, що вони збираються виходити з території України. Можливо, десь на Півдні та Сході – Донецька та Луганська області, вони поки ще лишатимуться, але вже готуються до виходу. Вони розуміють, що не втримають ситуацію", - сказав експерт.

Валерій Клочок наголосив, що Шойгу намагається повернути довіру Путіна, а тому може готувати теракт на Каховській ГЕС.

Заяви Шойгу про "брудну" бомбу та дзвінки міністрам оборони НАТО

Російські пропагандисти придумали черговий фейк про те, що нібито "Україна виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ".

Після цього міністр оборони РФ почав телефонувати своїм колегам у Великій Британії, США, Туреччині та Франції, поширюючи російську брехню.

Міністри оборони Великої Британії, Франції та Туреччини не надто повірили у вигадку Шойгу та закликали Росію до переговорів з Україною.

Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента пояснили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

Український президент Володимир Зеленський теж прокоментував "телефонну карусель" Шойгу та заявив, що ядерну бомбу може використати лише Росія.

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