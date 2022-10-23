"Заїхали ми, тут п*здець": окупант розповідає про вогневе зіткнення зі своїми ж підрозділами (перехоплення)

Російський солдат ділиться враженнями від того, як його армія зайшла у село та мародерствовала там.

Військовий Росії розповів про своє небажання потрапити у полон та вогневе зіткнення зі своїми ж підрозділами.

Перехоплення телефонної бесіди окупанта оприлюднено ГУР МОУ.

"Заїхали ми, тут п*здець почалося, тут зламали, тут вкрали, магазин пограбували..." - так окупант ділиться враженнями від того, як його армія зайшла у село та мародерствовала там.

Під час бесіди він також розповідає про небажання потрапити в полон та вогневе зіткнення зі своїми ж підрозділами.

"Ти би бачила, перший день п*здець, тут половина розбіглася, коли ця х*йня почалася. Хто куди розбіглися..." - розповів окупант.

Окупанти у перехоплених розмовах часто нарікають на ситуацію на фронті

Один із російських військових у розмові зі своєю дружиною розплакався, заявивши, що ЗСУ їх беруть в оточення, а ніхто їм не хоче допомогти.

Ще один окупант у перехопленій СБУ розмові з дружиною бідкався на брак боєприпасів, людей, недолуге керівництво та називав себе "м'ясом".

Раніше Головне управління розвідки Міноборони публікувало розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом. Росіянин нарікає на велику кількість загиблих та радіє мобілізації в Росії.

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