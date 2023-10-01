Заїжджали у посадку і "давили": історія 21-річного командира танка, що воює на Запоріжжі

21-річний командир танка опанував Т-72, а тепер каже, що готовий попрацювати на Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.
21-річний командир танка з позивним "Фенікс", який знищує ворогів на Запорізькому напрямку, у війську – з 18 років.
Історію молодого бійця розповідає "Суспільне".
"Фенікс" воює у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, але сам – з Рівненщини. Наразі бійцеві 21 рік, а на контрактну службу він пішов у 18. Зізнається, що з дитинства мріяв стати військовим.
"В мене брат воює з 2014 року. Він мене надихнув піти, я хотів так само як і він воювати, щось попробувати цікавіше у своєму житті", – каже "Фенікс".
Від початку повномасштабної війни хлопець був водієм "ЗІЛу", а згодом здобув навички навідника.
"Я вчився у "Десні" на навідника, але через війну нас порозкидали по бригадах і я недовчився. Я хотів навідником бути, я просто не встиг, але я вже став ним, але трішки пізніше. Мене вивчила одна людина прекрасна, позивний "Продюсер", і з цього все почалося. Я ніколи до цього не мав справи з такою технікою і трішки страшнувато було, але потрішки, потрішки пішло все", – розповідає військовий.
Зараз "Фенікс" воює на Запорізькому напрямку. До цього він побував на Херсонському та Донецькому напрямках. Зауважує, що найважчі бої були під Соледаром.
"Давили" танком окупантів
"Ми заїжджали у посадку і "давили" їх. У нас влучили із ПТРК (протитанкова керована ракета), в нас захист спрацював – динамічний захист, який стоїть на машині, але танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, треба було полишати машину. Тоді було найцікавіше, бо адреналін грав і розумієш, що ти дуже близько, що ти не в танку, ти як піхота, але все минуло добре", – пригадує боєць.
Після боїв під Соледаром "Фенікс" став командиром танку Т-72 (чеська модифікація), на якому працює й нині. Після здобутого досвіду на Т-72, боєць каже, що гоовий себе спробувати на німецьких Leopard 2, британських Challenger 2 та американських M1 Abrams.
"Танк – найстрашніша зброя. Танка всі хочуть знищити", – додає "Фенікс".
Раніше військовий Олександр з позивним "Схід" розповів, що залишився сам на "Азовсталі" після виходу українських захисників, бо не захотів йти в полон до росіян. Він йшов 200 км пішки до своїх.
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