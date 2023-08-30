Займався розселенням окупантів і надавав техніку для побудови укріплень: депутата з Херсонщини підозрюють у поплічництві ворогу

На Херсонщині депутата Новотроїцької селищної ради від забороненої в Україні партії “ОПЗЖ” підозрюють у поплічництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний перейшов на бік ворога. Як засновник та керівник одного з приватних сільськогосподарських підприємств на Херсонщині, він організував на його території розміщення військової техніки збройних сил РФ.

Також займався розселенням особового складу ворожого війська у смт Сиваське в будинку культури, школі, дитячому садку та приватних будинках, які вимушено покинули місцеві мешканці.

Дбав підозрюваний і про інші потреби окупантів, забезпечуючи їх їжею, побутовими речами, а також надав для будівництва військових укріплень сільгосптехніку, яка була у його розпорядженні.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ підняли прапор на лівобережній Херсонщині. Це є важливим символічним кроком для підняття настрою і духу людей, які переживають окупацію. А в окупантів на лівобережжі агонія, пов'язана з давно анонсованими “виборами”.

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