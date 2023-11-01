Зайшли до під'їзду та ножем вбили 18-річного хлопця: в Кам'янці-Подільському військові влаштували різанину - ЗМІ

Що саме стало мотивом для нападу та подальшого вбивства - наразі невідомо

У Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців влаштували різанину, внаслідок якої одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише РБК-Україна.

Як стало відомо з інформації анонімних джерел, під час сварки поблизу продуктового магазину "Мічурінськ" увечері 31 жовтня нетверезі військовослужбовці вдарили ножем в груди 32-річного місцевого мешканця.

"Потім правопорушники зайшли до під’їзду багатоквартирного житлового будинку, де ножем вбили 18-річного жителя цього ж міста та побили двох чоловіків: 38-річного військовослужбовця ЗСУ і 36-річного місцевого мешканця. Останнім медичну допомогу надано без госпіталізації", - повідомляють джерела РБК-Україна.

Що саме стало мотивом для нападу та подальшого вбивства - наразі невідомо. Підозрювані затримані.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ мають три плацдарми для наступу.

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