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"Зайти до Донецька": експерт розповів про завдання ЗСУ, поки на фронті не з’явилися мобілізовані росіяни

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"Зайти до Донецька": експерт розповів про завдання ЗСУ, поки на фронті не з’явилися мобілізовані росіяни

Допоки на війні в Україні не з’явилися мобілізовані росіяни, ЗСУ у найближчий місяць необхідно зменшити ширину фронту там, де це можливо.

Окрім того, захисникам України треба просуватися в напрямку Донецька.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан висловив в ефірі "Радіо НВ".

"Для нас найоптимальніший варіант – це зменшити ширину фронту там, де це можливо. Один із варіантів – вихід на Мелітополь та Бердянськ, ширину південного фронту, Запорізького, за 10-150 кілометрів краще зменшити. На Херсонському фронті, на правому березі, там і так ширина фронту – 50 кілометрів. Ми її всю прострілюємо", – розповів експерт.

Він також переконаний, що ЗСУ необхідно зайти до Донецька та розпочати деокупацію міста.

"Можна і, напевно, обов’язково треба за місяць-півтора зайти до Донецька та розпочати його деокупацію. Тоді набагато складніше буде росіянам спрогнозувати подальші дії щодо розташування військ за Донецьком у бік Росії", – пояснив Світан.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Петра Черника, перші мобілізовані росіяни можуть з'явитися на фронті не раніше, ніж за місяць.

Водночас на думку військового експерта Олега Жданова, якщо в РФ мобілізують пів мільйона осіб, до війни вони будуть готові не раніше, ніж через пів року.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
536
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