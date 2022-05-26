"Зайти до Кривого Рогу - не означає вийти": оборонці міста напоготові, але закликають не нехтувати сиренами

"Зайти до Кривого Рогу - не означає вийти": оборонці міста напоготові, але закликають не нехтувати сиренами

Взяти Кривий Ріг в облогу практично неможливо, але військові нагадують місцевим, щоб вони не ігнорували сигнали повітряної тривоги.

Лише напередодні російські війська завдали три ракетні удари по Кривому Рогу. За інформацією влади, влучили в підприємство і воно зазнало серйозних пошкоджень, йдеться в ТСН.

Український військовий на позивний Емір етнічний азербайджанець. Але, каже, душею – українець. У Кривий Ріг приїхав коли йому було 7 років. Тут жив, навчався, одружився, тут народилися двоє синів. За місяць до повномасштабного наступу родина вирішила переїхати в Ірпінь.

«Після того, як у місті Ірпінь ми зустріли війну, коли зайшли російські оккупанти, і ми з сім'єю були змушені виїхати до Кривого Рогу. Після приїзду до Кривого Рогу я одразу пішов у військкомат і таким чином потрапив до тероборони. Я дуже радий, що я маю можливість взяти в руки зброї та разом із побратимами захищати нашу країну, наше місто, наших дітей, наші сім'ї», - розповідає чоловік.

Також читайте На Херсонщині окупанти відправляють людей через мінні поля, а вцілілих розстрілюють

Емір – саме так звати його старшого сина. І позивний, каже, це данина сім'ї, адже все життя пов'язане із військовими. Його батько був військовим Збройних сил України – офіцер.

«У сім'ї практично всі військові, один я був не військовий і так вийшло, що мені довелося стати військовим. З таким командуванням, з такими побратимами, я впевнений, що обов'язково ворог буде знищений і перемога буде за нами», - впевнений український військовий Криворізької окремої бригади територіальної оборони «Емір».

Оточити або намагатися взяти Кривий Ріг бійці тутешньої тероборони ворогу не радять. Кажуть - зробити це практично неможливо. «Зайти до Кривого Рогу не значить, що вони звідси вийдуть. Вони можуть спробувати, але шансів вийти в них точно не буде», - переконує сержант Валерій Кухтін.

«Протяжність міста дуже велика і для того, щоб його взяті або в облогу, або в ще щось, то це практично неможливо. Для цього треба захопити Миколаїв, Кіровоград, Дніпропетропвськ, щоб взяти в кільце», - пояснює начальник відділення морально-психологічного забезпечення Криворізької окремої бригади територіальної оборони Артур Чернявський.

Кривий Ріг не лише готується до оборони, а й приймає біженців з інших регіонів України. Обіцяють: готові розмістити всіх, кому потрібний буде притулок.

Єдине, до чого закликають військові місцевих - не ігнорувати повітряні тривоги. Адже хоча взяти місто практично неможливо, від ракетних ударів Кривий Ріг не застрахований.

Читайте також:

В Запоріжжі камери зафіксували момент влучання ракет, місцеві і досі усувають наслідки руйнувань

Нові рейки із "Азовсталі": найдовший трамвайний маршрут України з Києва до передмістя відновив роботу

В селі Мощун, яке росіяни знищили майже повністю, досі чекають на комісію, а поки лагодять залишки будинків