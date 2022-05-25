Зазіхають на Херсонську область: у Генштабі розповіли про дії ворога на Південнобузькому напрямку

Зазіхають на Херсонську область: у Генштабі розповіли про дії ворога на Південнобузькому напрямку

Окупанти продовжують обстрілювати наших військових і цивільну інфраструктуру на півдні України.

Російські окупаційні війська намагаються забезпечити собі вихід на адміністративні кордони Херсонської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі України 25 травня.

"На Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області", - розповіли у Генштабі.

Також ворог обстріляв позиції наших військову та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, керівник оборони Миколаєва під час повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому-березні 2022 року, розповів, що РФ у перші дні намагалася оточити місто і влаштувати блокаду по плану Маріуполя. На щастя, ворога вдалося зупинити.

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