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Зазнала втрат під час безглуздих штурмів: елітну 155-ту бригаду РФ знищено та відновлено вісім разів

Зазнала втрат під час безглуздих штурмів: елітну 155-ту бригаду РФ знищено та відновлено вісім разів

Фото: Associated Press

Ця бригада зазнала великих втрат під час боїв за Вугледар.

ЗСУ знищували 155-ту бригаду морської піхоти ЗС РФ 8 разів, однак командування її весь час відновлювало. 

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 24 березня йдеться, що ця бригада зазнала великих втрат під час боїв за Вугледар. Командування окупантів посилало солдатів у лобові атаки, які закінчувалися провалом практично щоразу. Через це у російському інформаційному просторі зросла критика військового керівництва.

За словами аналітиків, багато російських військових кореспондентів критикують командування за безглузді атаки на Вугледар, які полягають у штурмі укріплених позицій. На їхню думку, необхідно перерізати шляхи постачання українського угруповання під Вугледаром, однак зробити це у ЗС РФ можливостей немає.

Також в Інституті вивчення війни навели цікаву статистику: російську 155-ту бригаду морської піхоти було знищено і відновлено вісім разів від початку повномасштабного вторгення РФ до України. 

Раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗСУ за тиждень спалили 166 окупантів, вісім танків, три артилерійські системи та склад з боєприпасами.

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