Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зазнали втрат і відійшли: ЗСУ помотлошили окупантів біля Павлівки на Запорізькому напрямку

Дата публікації
Перегляди
345
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зазнали втрат і відійшли: ЗСУ помотлошили окупантів біля Павлівки на Запорізькому напрямку

Фото: Associated Press

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли 16 населених пунктів, однак в напрямку Павлівки ЗСУ змусили росіян накивати п’ятами.

Зазначається, що ворожа авіація діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли фіксувалися біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Ольгівського і Кушугума. Авіація ворога діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Окупанти зазнали втрат  та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, російські окупанти, які втратили на аеродромі "Сакі" в окупованому Криму практично десяток винищувачів, планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М.

Читайте також:

Путін як під копірку знищує українські міста і села, як це робив Гітлер під час Другої світової війни

Путін як під копірку знищує українські міста і села, як це робив Гітлер під час Другої світової війни

Повʼязані теми:

Наступна публікація