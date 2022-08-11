Зазнали втрат і відійшли: ЗСУ помотлошили окупантів біля Павлівки на Запорізькому напрямку

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли 16 населених пунктів, однак в напрямку Павлівки ЗСУ змусили росіян накивати п’ятами.

Зазначається, що ворожа авіація діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли фіксувалися біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Ольгівського і Кушугума. Авіація ворога діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, російські окупанти, які втратили на аеродромі "Сакі" в окупованому Криму практично десяток винищувачів, планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М.

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