"Зазнали втрат і відступили": у Генштабі розповіли про спробу армії РФ штурмувати села на Харківщині

"Зазнали втрат і відступили": у Генштабі розповіли про спробу армії РФ штурмувати села на Харківщині

На Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ.

Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 24 квітня.

"Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у перші дні війни втримали "ситуацію ті, хто не знав, що треба боятися".

Він додав, що Україна повністю відновила управління над ситуацією в країні на 3-5 добу. Тоді українська армія почала вибивати окупантів з новою силою.

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