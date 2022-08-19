Зазнали втрат та хаотично відступили: Генштаб про військові обстановку на півдні України

Росіяни на Запорізькому напрямку обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони дев’яти населених пунктів.

Окупанти обстріляли райони дев’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку. Гатили орки зі ствольної, реактивної артилерії та танків.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, під вогнем ворога опинилися райони населених пунктів Самійлівка, Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне і Новоандріївка.

Росіяни завдали авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки. Вели активну розвідку позицій наших військ БпЛА.

“На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на недопущенні просування наших військ та поповненні втрат. Продовжив обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового. Штурмовими діями здійснив спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив. З метою ведення повітряної розвідки активно задіював БпЛА”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримку дій наземного угруповання військ, блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, що якщо Путін наважиться бомбити центри ухвалення рішень в Україні, отримає у відповідь удари по своїх територіях.

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