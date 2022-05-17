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Зазнали значних втрат: в окупованому Криму підрозділи РФ намагаються відновити боєздатність - Генштаб

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Зазнали значних втрат: в окупованому Криму підрозділи РФ намагаються відновити боєздатність - Генштаб

Фото: Людмила Денісова / Facebook

На окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 17 травня.

"Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочала трансформацію Збройних сил. "Просто зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО. Отримуємо багато сучасної зброї для українських військових. Наша армія високо мотивована захищати свою землю та європейські кордони", - зазначив він.

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