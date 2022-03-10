Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти поводяться, як злочинці і боягузи – Резніков

Шановні українці! Наш опір російській інтервенції триває вже два тижні. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Тим більше – що ми протримаємось так довго. А ми не просто тримаємось. Ми вже переходимо до контратак. Плани ворога зламані. Весь світ це бачить і намагається осягнути зміни. Щиро дякую усім нашим захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву. Медикам, рятувальникам, волонтерам. Разом – ми сила, яку не здолати. Хочу поговорити з вами про те, що відбувається зараз і як нам перемогти у цій війні. Перше. Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених. Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові. Зараз керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів. Робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово. Друге. Ми цілодобово працюємо над посиленням нашої армії. Я не коментуватиму поставки зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі. Я на постійному контакті з командуванням Збройних Сил. У нашої армії достатньо палива. Але ми все одно формуємо додаткові резерви, укріплюємося по усім можливим напрямкам. Розміщуємо додаткові замовлення у наших виробників. Третє. Я вже казав, що понад 100 тис. українців вступило до лав тероборони. Також понад 200 тисяч наших громадян повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. Крім цього є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом. Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю. До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення. Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати. Четверте. Щодо економіки. Війна істотно впливає на стан країни. Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час. Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони. Наші партнери, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване. Але до перемоги ми маємо запустити роботу всього, що можна. У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику. Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу. Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити. Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів. Ми розуміємо, що багатьом зараз дуже складно. Тому просимо робити те, що у ваших силах. Зараз особливий акцент робиться на забезпечення логістики. Руху не тільки військових вантажів, але гуманітарної допомоги та звичайних товарів. Країна не має зупинятися там, де є можливість. П’яте. Міжнародні санкції дуже сильно впливають на ситуацію в Росії. Наша армія робить величезну роботу, щоб війна стала максимально непопулярною серед росіян. Але ми маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ми усіма силами наближаємо перемогу. Проте ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося. Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони та країну в цілому. Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати. Я не хочу наводити досвід інших країн, які вистояли у подібних умовах. Ми знаємо різні приклади. Але нам усім треба звикати, що тепер ми самі – приклад і взірець. Для Європи. Для світу. І приклад дуже гідний! Тримаймо стрій. Підтримуємо близьких. Рухаємося до перемоги. Слава Україні! Резніков Олексій