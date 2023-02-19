"Зазнають катастрофічних втрат": експерт пояснив причину невдач росіян на війні

За словами експерта, в армії Росії зараз перебуває приблизно 5 тисяч боєздатних танків.

Від початку повномасштабного вторгнення російськи окупанти не скористалися своєю початковою технічною перевагою. Через це сьогодні окупаційні війські зазнають таких великих втрат в Україні.

Про це експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він розповів, що у росіян все ще триває виробництво нової техніки, утім, з великими обмеженнями.

"Протягом минулого року "росіяни змогли записати собі в актив близько 20 бойових літаків, до 100 модернізованих танків і деяку кількість новозбудованих бойових машин піхоти – БМП-3", - сказав експерт.

За його словами, в армії Росії зараз перебуває приблизно 5 тисяч боєздатних танків. Водночас бронемашин і артилерії у ворога – 30% від довоєнного потенціалу.

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Він також зазначив, що Росія робить спроби воювати на розконсервованій техніці, "але, на щастя, у них це виходить не дуже".

"Якщо дивитися за цифрами, вони буквально величезні: за весь час війни російська армія зняла зі зберігання мінімум 6 тисяч танків, мінімум 5 тисяч бронемашин і 4 тисячі одиниць гармат. При грамотному використанні це могло б нас задавити числом. Але виходить, що росіяни своєю технічною перевагою скористатися не змогли, і тому зазнають таких катастрофічних втрат, – зазначив Киричевський.

Як стало відомо, російська армія втратила майже 600 військових за попередню добу.

Водночас, на думку екскомандувача Центральним командуванням США Девід Петреуса, Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі вже влітку, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії.

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