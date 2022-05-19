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Зазнають втрат та не отримують грошей: в Генштабі повідомляють про деморалізацію окупантів

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Зазнають втрат та не отримують грошей: в Генштабі повідомляють про деморалізацію окупантів

Фото: Associated Press

Російські окупанти деморалізовані.

Обіцяні владою РФ виплати за війну проти України вони не отримують.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ”, - розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що київська тероборона опановує новітню зброю від партнерів, щоб не лише зупинити ворога, а й іти у наступ.

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