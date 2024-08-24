“Зберегли тисячі життів”: Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині

Головнокомандувач подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив воїнів-десантників, які ведуть бойові дії в Курській області Росії.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Сьогодні 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ”, — йдеться у повідомленні.

Сирський нагородив десантників, які воюють на Курщині / Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.

“Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах. Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу”, — сказав генерал.

Десантники, які воюють на Курщині / Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Нагадаємо, Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області. Такі оцінки анонімних чиновників із США наводить The New York Times.

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