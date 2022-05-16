"Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя?": Подоляк прокоментував пропозиції деяких західних політиків віддати РФ частину території

Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії.

Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Деякі західні політики хочуть завершення війни (в Україні - ред.) з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій", - написав радник керівника ОП, у відповідь на статтю в журналі Politico, де йдеться про прагнення деяких лідерів Європи почати мирні переговори з Москвою.

"Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя? Дивна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що у Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих.

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